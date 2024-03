Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebe nutzen unbeobachteten Moment

Pirmasens (ots)

Einen unbeobachteten Moment haben Taschendiebe am Samstagmittag in einem Einkaufszentrum in der Wiesenstraße ausgenutzt und eine 86jährige Frau bestohlen. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich ihr Personalausweis, Bank- und Versicherungskarte sowie Bargeld. Zu den möglichen Tätern konnte die Frau keine Angaben machen. Im Anschluss kam es zu mehreren Abhebungen an Geldautomaten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei erinnert an die bereits vielfach veröffentlichten Verhaltensregeln. Am wichtigsten: Passen sie auf ihre Taschen und Wertgegenstände auf, auch wenn sie am Körper getragen werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell