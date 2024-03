Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Sankt Märgen: Gebäudebrand von Jugendhilfeeinrichtung" - Hier: Brandursache geklärt

Freiburg (ots)

Die Brandausbruchsstelle konnte in der Zwischenzeit auf einen Restmüllcontainer eingegrenzt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Gebäude mit einer holzbefeuerten Heizungsanlage beheizt wird. Durch die Hinzuziehung eines Brandsachverständigen konnte festgestellt werden, dass die Entsorgung der Asche dieser Anlage durch eine Person, welche die Einrichtung bewohnt, zu einem Brand in dem Abfallcontainer führte. Das Feuer griff in der Folge auf das Gebäude über.

Die Ermittlungen bezüglich der fahrlässigen Brandstiftung dauern in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Freiburg an.

Ursprungsmeldung vom 09.03.2024:

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald

- Sankt Märgen

Am 09.03.2024 gegen 07.50 Uhr kam es zum Gebäudebrand einer Jugendhilfeeinrichtung am Thurner in Sankt Märgen. Alle Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt im sechststelligen Bereich. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen, die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar.

Stand: 11.55 Uhr

