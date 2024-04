Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 19.04.2024 - 21.04.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit landwirtschaftlichem Gespann: Freitagnachmittag befuhr ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einer Zugmaschine und einem beladenen Siloanhänger, die Gödenser Straße (K96) von Schortens kommend in Fahrtrichtung Dykhausen. Der mitgeführte Anhänger geriet unmittelbar vor dem Ortseingangsschild Dykhausen auf die aufgeweichte Berme, geriet in Schieflage und kippte im Anschluss in einen wasserführenden Straßengraben. Der 48jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der tonnenschwere Siloanhänger musste zunächst teilentladen werden, bevor er durch den Landwirt mit eigenen Mitteln geborgen werden konnte. Die K 96 musste für die Bergung des Anhängers kurzfristig geborgen werden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer: Am Samstagabend, gegen 20:18 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever ein Verkehrsunfall, bei dem gleich 2 Fahrradfahrer verletzt wurden. Ein 26jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw den Parkplatz in Fahrtrichtung Norden. Hierbei übersah er zwei bevorrechtigte Fahrradfahrer, 17 und 18 Jahre alt, welche die Fahrbahn, unmittelbar hinter einem Abstellplatz für Einkaufswagen, querten. Während der 17jährige Fahrradfahrer leicht verletzt wurde war der 18jährige Fahrradfahrer nach dem Verkehrsunfall zunächst nicht ansprechbar. Dieses änderte sich, als die Rettungsfahrzeuge vor Ort eintrafen. Augenscheinlich war der 18jährige durch den Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe des Pkw geprallt. Der Pkw des 26jährigen Fahrzeugführers war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Es musste durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die Fahrradfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der 17jähige das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte musste der 18jährige stationär aufgenommen werden. Den 26jährigen Fahrzeugführer erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Trunkenheit im Verkehr

Mit einem empfindlichen Bußgeld muss ein 75jähriger Fahrzeugführer aus Jever rechnen. Dieser ist am Samstag, gegen 15:45 Uhr, durch Beamte der Polizei Jever mit seinem Pkw in Jever angehalten und kontrolliert worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille. Die Durchführung eines weiteren Atemalkoholtests an einem beweissicheren Alkomaten war durch den Betroffenen nicht möglich, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde dem Betroffenen bis zur endgültigen Ausnüchterung untersagt.

