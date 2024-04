Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Otto-Oettel-Straße

Gera (ots)

Gera: Ein 34 Jahre alter, offenbar in einem Ausnahmezustand befindlicher Mann sorgte gestern Abend (17.04.2024) für einen Polizeieinsatz. Zeugen meldeten der Polizei, dass sich der Mann lautstark schreiend am Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Oettel-Straße aufhielt und von hier aus mehrere Personen bedrohte. Gleichzeitig schlug er mit einem Baseballschläger um sich. Der Aufforderung der herbeigerufenen Polizeibeamten, sich zu beruhigen und den Baseballschläger abzulegen kam er nicht nach. Vielmehr wurde er immer aggressiver, so dass die Wohnung des Herrn aufgesucht wurde. Nachdem der Mann unvermittelt, mit dem Baseballschläger in der Hand, die Wohnungstür aufriss, wurde er zu Boden gebracht und in der Folge in Gewahrsam genommen. Zudem setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Gegen den unter Drogen und Alkohol stehenden Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

