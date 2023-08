Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrrad vor der Haustür gestohlen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 3.8.2023 stahl ein Unbekannter gegen 12.45 Uhr auf der Straße Im Pattenmeicheln in Ahlen ein Fahrrad. Die Besitzerin hatte das schwarz-silberne Zweirad der Marke Hercules vor der Haustür abgestellt und brachte ihre Einkäufe in das Haus. Als die Ahlenerin das Fahrrad reinholen wollte, sah sie einen Unbekannten damit in Richtung der Straße Im Linger fahren. Der Täter ist zwischen 15 und 30 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und hatte auf dem Rücken einen weißen Rucksack. An dem Fahrrad befand sich am Lenker ein Fahrradkorb und auf dem Sattel war ein graues Pflaster geklebt. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Dieb machen? Wer weiß, wo das Fahrrad abgestellt wurde? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

