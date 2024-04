Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 100 Wahlplakate gestohlen

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zum Diebstahl von 100 Wahlplakaten nahm am gestrigen Tag (17.04.2024) die Kripo in Gera auf. Demnach stahlen unbekannte Diebe im Zeitraum vom 13.04.2024 - 16.04.2024 insgesamt 100 im Stadtgebiet von Gera aufgehängte Wahlplakate einer bestimmten Partei. Die Plakate waren dabei mit Kabelbindern an Lichtmasten befestigt. Im Zuge der Ermittlungen zum Diebstahlsgeschehen (Bezugsnummer 0098369/2024) sucht die Polizei Gera nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib der 100 Wahlplakate geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell