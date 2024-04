Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 19.04.-21.04.2024

Wilhelmshaven (ots)

26316 Varel

Landkreis Friesland: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Varel leicht verletzt Leichte Verletzungen haben sich die 20-jährige Fahrzeugführerin und ihr 20-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 19. April 2024, 21:20 Uhr, auf dem Sumpfweg in Varel zugezogen. Ein 40-jähriger Wilhelmshavener befuhr mit seinem Daimler zur Unfallzeit den Sumpfweg aus Obenstrohe kommend in Fahrtrichtung Leistweg. Im Einmündungsbereich zur Hans-Schütte-Straße übersah dieser die abknickende Vorfahrtstraße und die damit bevorrechtigte, von rechts kommende Varelerin mit ihrem Opel, die von der Hans-Schütte auf den Sumpfweg abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin und der Beifahrer des Opel wurden leicht verletzt. Der Daimler-Fahrer und seine vier Insassen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell