POL-UL: (GP) Eislingen - Gefälschtes Kennzeichen, keine Fahrerlaubnis, kein Versicherungsschutz

Ein 16-Jähriger Rollerfahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen.

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 17.10 Uhr fällt Beamten des Polizeireviers in Eislingen ein Rollerfahrer in der Ulmer Straße auf. Dieser fährt mit einem schwarzen Kennzeichen, weshalb klar ist, dass der Versicherungsschutz erloschen ist. Aufgrund dessen soll der Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei versucht der 16-Jährige mit seinem Roller zu flüchten. Wenig später kann er durch die Polizei in einer Sackgasse gestoppt werden und kontrolliert werden. Es stellt sich heraus, dass das Kennzeichen mittels eines Permanentmarkers verändert wurde und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind das Endresultat der kurzen Fahrt. Ein Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde wird ebenfalls gefertigt.

