Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei verhinderte eine Alkoholfahrt

Ulm (ots)

Einer Polizeistreife war am Freitagmorgen, um 11.10 Uhr, ein stark betrunkener Mann aufgefallen. Er war schwankend in der Olgastraße zu Fuß unterwegs und steuerte seinen Mercedes an. Die Beamten führten eine Kontrolle durch und ließen ihn ins Testgerät blasen. Mit seinen 2 Promille Alkohol hätte er nicht nur eine Strafe und den Führerscheinentzug riskiert, sondern auch sich und andere gefährdet. Dem 53-Jährigen wurde der Autoschlüssel abgenommen. Diesen bekommt er wieder, wenn er nüchtern ist oder einen nüchternen Fahrer mitbringt. Wie er nach Hause kam, ist nicht berichtet.

+++++++++++++++++++ 0567877

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell