POL-UL: (BC) Biberach - Betrunkener Autofahrer musste eine Sicherheitsleistung bezahlen

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 00.45 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein unsicher gelenkter Audi auf. Dieser hatte mehrmals die Mittellinie überfahren. In der Ehinger Straße wurde das Auto gestoppt. Aus dem Auto konnte gleich zu Kontrollbeginn deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test beim 34-jährigen Fahrer ergab einen Wert von deutlich über 1 Promille. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung festgelegt. Diese wurde an Ort und Stelle entrichtet. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe erhoben, seinen Führerschein musste er abgeben. Der Fahrer und seine Ehefrau müssen sich erst um einen Fahrer mit Führerschein bemühen, bevor sie den Autoschlüssel wieder ausgehändigt bekommen. Der 34-Jährige hatte mit den Maßnahmen ein Problem und wurde der Polizei gegenüber aggressiv. Da er sich vom Polizeirevier auch nicht entfernen wollte, wurde er zur Ausnüchterung eingesperrt.

