POL-UL: (BC) Laupheim - Nächtlichen Sprayer festgenommen

Ulm (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger auf der Bismarckstraße aus dem Ort hinaus. An der Einmündung zur Landstraße 1164 hätte er anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren müssen. Obwohl von rechts ein Sattelzug kam, fuhr er in die L1164 ein. Der 60-jährige Lastwagenfahrer versuchte noch durch bremsen und ausweichen einen ...

