LPI-SHL: "Nur mal kurz..." - Verstoß Pflichtversicherung

Eisfeld/Harras (ots) - Am Samstag Abend, den 09.03.2024, kam es um 18:00 Uhr am Bahnhof in Eisfeld zu einer Bedrohung. Ein 30 jähriger Mann geriet mit einem 15 jährigen Jugendlichen in Streit. Der alkoholisierte Mann zog daraufhin ein Messer und bedrohte den Jugendlichen. Dieser und seine zwei jugendlichen Begleiter flüchteten. Der Täter und seine Begleiter verließen den Tatort mit dem Zug in Richtung Hildburghausen. Im Zug bedrohte der Mann noch einen weiteren bislang ...

mehr