Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bedrohung mit Messer

Eisfeld/Harras (ots)

Am Samstag Abend, den 09.03.2024, kam es um 18:00 Uhr am Bahnhof in Eisfeld zu einer Bedrohung. Ein 30 jähriger Mann geriet mit einem 15 jährigen Jugendlichen in Streit. Der alkoholisierte Mann zog daraufhin ein Messer und bedrohte den Jugendlichen. Dieser und seine zwei jugendlichen Begleiter flüchteten. Der Täter und seine Begleiter verließen den Tatort mit dem Zug in Richtung Hildburghausen. Im Zug bedrohte der Mann noch einen weiteren bislang unbekannten Fahrgast mit dem Messer. Sofort eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei Hildburghausen führten zur Ergreifung des Täters, welcher den Zug in Harras bereits wieder verlassen hatte. Die Messer wurden sichergestellt. Neben der Anzeige wegen Bedrohung erwarten den 30-jährigen noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Das bislang unbekannte Opfer der Bedrohung im Zug, sowie weitere Zeugen die mit im Zug gesessen haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildburghausen in Verbindung zu setzen.

