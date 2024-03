LPI-SHL: Brandortuntersuchung abgeschlossen

Schmalkladen (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagnachmittag eine 17-Jährige, die in der der Straße "Hoffnung" in Schmalkalden mit einem E-Scooter unterwegs war. An dem Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht und auch einen Nachweis über eine abgeschlossene Versicherung konnte die junge Frau nicht vorzeigen. Die Weiterfahrt untersagten ihr die Polizisten und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz war ...

mehr