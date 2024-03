Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Autofahrer hinterließ großen Schaden und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01.50 Uhr, fuhr der flüchtige Autofahrer durch die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dabei stieß er mit seinem Seat gegen einen geparkten Fiat. Der Fiat ist auf der linken Seite in der gesamten Länge erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 EUR geschätzt. Der Unfallfahrer flüchtete mit seinem ebenfalls schwer beschädigten Seat. Das Verursacherauto konnte an der Halteranschrift festgestellt werden. An ihm war ein erheblicher Schaden vorne rechts in Höhe von ca. 15.000 EUR. Vom Fahrer konnte ein entgegenkommender Busfahrer konnte eine Beschreibung des Lenkers abgeben. Er konnte bisher durch die Polizei nicht angetroffen werden. In Unfallnähe hielten sich drei Personen auf. Diese werden gebeten, sich der Polizei als Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich beim Polizeirevier Geislingen, Tel. 07331/93270, zu melden.

