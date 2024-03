Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Fremder Autofahrer verhinderte einen Wohnhausbrand

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 15.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer im Ortsteil Friedingen auf der Ortsdurchgangsstraße. Er erkannte eine Rauchsäule über einem Wohnhaus und stoppte sofort sein Auto. Er machte Anwohner auf den Brand aufmerksam und löschte hinter dem Wohnhaus das Feuer. Durch das Feuer wurde eine Haustür beschädigt. Das Feuer hätte das gesamte Wohnhaus gefährdet. Zu der Zeit waren keine Bewohner vor Ort. Der Schaden wird so auf lediglich 500 EUR geschätzt. Als Brandursache kommt möglicherweise eine unsachgemäße Lagerung von Asche oder auch nicht gelöschte Zigaretten in Frage. Der kurzentschlossene und hilfsbereite Autofahrer war genauso schnell wie er kam auch wieder weg. Von ihm sind keine Personalien bekannt. Schön, dass es solche aufmerksame Menschen auch gibt, die einfach mit anpacken, denen der Schaden und das Leid anderer nicht egal ist und kein Aufsehens darum machen.

