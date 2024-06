Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten; Auseinandersetzung, Fahrzeugbrand; Trickdiebstahl; Unwetterfolgen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Mehrere verletzte Jugendliche bei Busunfall

Mehrere Jugendliche sind bei einem Busunfall am Donnerstagmittag am Reutlinger Bahnhof leicht verletzt worden. Ein 39-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit einem Linienbus auf der Bahnhofstraße von der Karlstraße her unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs wollte er seine Fahrt nach rechts fortsetzen. Hierbei blieb er mit seinem Fahrzeug an einem dort am Ende einer Haltebucht stehenden Sprinter der Technischen Betriebsdienste hängen. An diesem war das gelbe Rundumlicht eingeschalten. Durch die Kollision wurden zwei Seitenscheiben des Busses beschädigt. Mehrere Jugendliche wurden durch umherfliegende Splitter verletzt beziehungsweise schlugen sich die Köpfe an den Haltestangen an. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um die Verletzten. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Weiterhin ist die genaue Anzahl der verletzten Schüler nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Unfallermittlungen übernommen. (ms)

Reutlingen (RT): Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Ein 86-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit einem VW Tiguan auf der Lerchenstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Moltkestraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden, 14 Jahre alten E-Scooter-Lenkers. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich dabei. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Reutlingen (RT): Mann durch Schläge schwer verletzt

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag durch Schläge und Tritte mehrerer Jugendlicher schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach befand sich der 25-Jährige gegen 16.30 Uhr in einer Tiefgarage im Bereich Rommelsbacher Straße / Rappertshofen und traf dort auf eine Gruppe Jugendlicher. Bei dem Zusammentreffen kam es zu einer Auseinandersetzung, in der der 25-Jährige zu Boden geschlagen und getreten wurde. Im Anschluss rannten die Schläger davon. Der Verletzte wurde durch eine Passantin aufgefunden, die daraufhin den Rettungsdienst verständigte. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen war erfolglos verlaufen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen. (ms)

Metzingen (RT): Zwei Fahrzeuge bei Pkw-Brand beschädigt

Zwei Autos sind bei einem Pkw-Brand am Donnerstagabend in Metzingen beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß ein 64-Jähriger kurz vor 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Brühlstraße in einem VW Golf. Laut Zeugenangaben hatte der Mann den Motor seines Fahrzeugs laufen und gab im Leerlauf Vollgas. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw daraufhin in Brand. Da der Fahrer nicht reagierte, wurde er von den Zeugen aus seinem VW geholt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Golf in Vollbrand. Durch die Flammen wurde ein daneben stehender Mini Cooper ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Bei einer Überprüfung des 64-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über drei Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der 16 Jahre alte, ausgebrannte VW Golf wurde sichergestellt. Der Schaden an dem Mini Cooper wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Kind bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde ein Kind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Karlstraße. Gegen 19.15 Uhr stand der drei Jahre alte Junge in Begleitung seiner Mutter an einer für sie Rot anzeigenden Fußgängerampel, als er plötzlich auf die Straße lief und dabei mit dem bei Grün anfahrenden Mercedes eines 25-Jährigen kollidierte. Das Kind zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (md)

Metzingen (RT): Unfall zwischen Pkw und Kind

Leicht verletzt wurde ein zehnjähriger Junge der am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Kinderfahrrad zwischen parkenden Autos hindurch die Maurenstraße überqueren wollte. Ein 43-Jähriger, der mit seinem VW Touran auf der Maurenstraße in Richtung Heerstraße unterwegs war, hatte trotz seiner geringen Geschwindigkeit keinerlei Chancen mehr, seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass es zur Kollision kam. Das Kind konnte nach einer Untersuchung und ambulanten Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst nach Hause entlassen werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 1.700 Euro geschätzt. (cw)

Aichtal (ES): In die Leitplanken geraten

Glücklicherweise einigermaßen glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B312 zwischen der Abfahrt von der B27 und Ausfahrt Aichtal-Nord ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit seinem, mit 72 Personen besetzten Doppeldecker Reisebus in einem Konvoi von drei weiteren Reisebussen auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er sich plötzlich verschluckte. Dabei bekam er so einen Hustenanfall, dass er die Kontrolle über das tonnenschwere Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort schrammte der Bus etwa 150 Meter an den Leitplanken entlang, bis der Fahrer ihn zum Stehen bringen konnte. Alle Fahrgäste blieben unverletzt. Der 49-Jährige, der einen Schock erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Reisebus blieb fahrbereit, sodass die Fahrgäste ihre Reise mit einem Ersatzfahrer fortsetzen konnten. Der entstandene Sachschaden am Bus und den Leitplanken wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Neuffen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 21 Jahre alter Motorradfahrer, der am Donnerstagabend auf der Neuffener Steige gestürzt ist. Der junge Fahrer war gegen 19.30 Uhr mit seiner Ducati auf der L1250 die Steige abwärts unterwegs. Weil er jedoch seine Geschwindigkeit nicht dem Verlauf der Fahrbahn angepasst hatte, verlor er in der Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes Siebenlinden die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten nachfolgend ins Krankenhaus. (cw)

Esslingen (ES): Trickdiebin unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine dreiste Trickdiebin hat am Donnerstagnachmittag in Zell ihr Unwesen getrieben. Gegen 16.20 Uhr näherte sich die Unbekannte aus Richtung Karlstraße kommend zu Fuß einem Anwohner der Wilhelmstraße und rief um Hilfe. In der Folge bat die Frau in bruchstückhaftem Deutsch um Unterstützung in einer vermeintlichen Notlage und ergriff hierbei den linken Arm des Mannes. Danach entfernte sich die Täterin rasch zurück in Richtung Karlstraße. Kurz darauf bemerkte der Anwohner, dass ihm vom Handgelenk seine hochwertige Armbanduhr gestohlen worden war. Eine sofort nach der Verständigung der Polizei eingeleitete Fahndung nach der Trickdiebin blieb erfolglos. Die Täterin ist circa 165 Zentimeter groß und hat schwarze, auffällig lange Haare. Sie hat helle Haut mit leichten Rötungen im Wangenbereich und war mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Schal sowie einer weißen Bluse und weißen Schuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/31057681-0 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden. (mr)

Nürtingen (ES): Autos aufeinander geschoben und mit Hauswand kollidiert

Fünf beschädigte Fahrzeuge, eine beschädigte Hauswand und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 53.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Nürtingen. Gegen 17.10 Uhr war ein 28 Jahre alter Mann mit einem Citroen Jumper auf der Olgastraße in Richtung Neuffener Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Kapellenstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Kia eines Gleichaltrigen, worauf der Citroen ins Schlingern geriet. In der Folge prallte der Transporter gegen das Heck eines geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Mercedes zunächst auf einen ebenfalls stehenden Skoda geschoben, ehe er quer über die Straße rollte und dort noch gegen einen parkenden Ford stieß. Der Transporter wiederum krachte noch gegen die Fassade eines Gebäudes. Er musste wie der Kia später abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Leinfelden-Echterdingen / Ostfildern (ES): Zwei Fahrzeuge bei Unwetter beschädigt

Zwei Fahrzeuge sind während des unwetterartigen Regens am Donnerstagabend auf den Fildern zum Teil stark beschädigt worden. Ein 36-Jähriger war kurz vor 19.30 Uhr auf der Leinfeldener Raiffeisenstraße in Richtung Rohrer Straße unterwegs. Aufgrund des Starkregens hatte sich in der dortigen Unterführung eine größere Menge Wasser angestaut und konnte nicht ablaufen. Der Fahrer unterschätzte die Wasserhöhe und fuhr mit dem Pkw in die Unterführung. In der Mitte blieb sein Wagen stehen und der Motor ging aus. Da das Wasser bis über die Räder hoch stand, konnte er sich nicht mehr selbst aus dem Auto befreien und rief über Notruf bei der Polizei an. Der Feuerwehr, die mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war, gelang es, den Mercedes aus der Unterführung zu ziehen und den Fahrer zu befreien. Die Unterführung wurde im Anschluss durch Mitarbeiter des Bauhofs abgesperrt, bis die Feuerwehr das Wasser abgepumpt hatte. Vorsorglich waren auch Mitarbeiter der DLRG an den Unglücksort ausgerückt.

Kurz nach 19.30 Uhr war eine 24-Jährige mit einem Seat auf der Neuhauser Straße von der Ortsmitte Nellingen herkommend unterwegs. Durch das Unwetter stürzte kurz vor einer Mühle ein Baum auf das Dach ihres Fahrzeugs. Außer einem gehörigen Schrecken war die junge Frau glücklicherweise unverletzt geblieben. Der Baum wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr und den Polizisten von der Straße entfernt. Der Schaden an dem Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen verursacht. Der 19-Jährige befuhr gegen 22.50 Uhr mit einem Audi A 4 die Palmenwaldstraße von der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke herkommend. An der Einmündung Max-Gyr-Straße wollte er mit seinem Pkw wenden. Beim Rückwärtsfahren beschleunigte er seinen Wagen unkontrolliert und schob drei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge aufeinander. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss bei dem jungen Mann fest. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlaufen war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Bisingen (ZAK): Auffahrunfall mit Verletzten

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der K 7154 zugezogen. Gegen 18.13 Uhr befuhr er mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die Kreisstraße aus Steinhofen kommend in Richtung Engstlatt. Auf Höhe der Zufahrt zum Sportzentrum Steinhofen übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Opel Corsa einer 19-Jährigen und fuhr diesem in das Fahrzeugheck. Durch die Wucht der Kollision wurde der Motorradfahrer über den PKW geschleudert und verletzte sich hierbei so schwer, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die 19-jährige Opelfahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in eine Klink gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die K 7154 war während der Unfallaufnahme in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt. (md)

Bisingen (ZAK): Von Pkw touchiert? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend am Kreisverkehr K7154 / Hechinger Straße ereignet haben soll, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Ein 45-Jähriger war seinen Angaben zufolge gegen 22.50 Uhr mit seinem Elektroroller auf der K7154 unterwegs und bog in den dortigen Kreisverkehr ein. Als er in die Hechinger Straße in Richtung Steinhofen ausfahren wollte, soll er von einem hinter ihm fahrenden Pkw touchiert worden sein, sodass er stürzte. Der Pkw, den der 45-Jährige als roten VW Golf beschreibt, soll dann ohne anzuhalten in Richtung Steinhofen weitergefahren sein. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,4 Promille. Zudem wurden Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (cw)

Straßberg (ZAK): In Firma eingebrochen

Offenbar durch eine Alarmanlage gestört wurde in Krimineller, der am Freitagmorgen in eine Firma in der Straße Vogelherd eingebrochen ist. Gegen 1.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Firmengebäude. Als er bei seiner Suche nach Stehlenswertem die Alarmanlage auslöste, ergriff er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute die Flucht. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Betrunkener E-Scooter-Lenker verunglückt

Ein betrunkener E-Sooter-Lenker ist am Donnerstagabend in der Balinger Teckstraße verunglückt. Der 59-Jährige war gegen 19.45 Uhr auf dem Fußweg von der Realschule herkommend in Richtung einer sich dort befindlichen Busschleife unterwegs. Ersten Ermittlungen nach stürzte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss stehend auf den gepflasterten Weg. Hierbei zog sich der 59-Jährige schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettunsgwagen in eine Klinik eingeliefert werden. Ein Test hatte einen vorläufigen Alkoholwert von über zwei Promille ergeben. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell