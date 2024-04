Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw überschlägt sich und beschädigt Oberleitung der Bahn - Beeinträchtigung des Bahnverkehrs auf der "Gäubahn"

Eutingen im Gäu/Lkr. Freudenstadt (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 120 000 Euro sind Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend ereignete. Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes die Kreisstraße 4712 in Richtung Eutingen im Gäu. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in Höhe des "alten Bahnhofs Eutingen" die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte schließlich mit einem Oberleitungsmasten der parallel verlaufenden Bahnlinie. Der Oberleitungsmast wurde schwer beschädigt. Die Instandsetzungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Die Bahnstrecke ist aktuell zwischen Eutingen in Gäu und Horb gesperrt. Die Sperrung dauert vermutlich noch bis zum Montagabend an. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

