POL-OG: Ötigheim - Witterungsbedingungen unterschätzt

Ötigheim (ots)

Eine 30-jährige VW-Fahrerin soll aufgrund der Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Industriestraße in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei stieß sie in einer Linkskurve offenbar mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Seat-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung durch die Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. /sa

