Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Jugendliche versuchen Papier in Brand zu stecken - Polizei sucht Zeugen -

Bad Wildbad (ots)

Zwei Jugendliche im geschätzten Alter zwischen 14 und 16 Jahren haben am Mittwochabend versucht, Papierhandtücher in einer Toilette eines Erholungsbades in Bad Wildbad anzuzünden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die beiden dem Aussehen nach männlichen Jugendlichen gegen 18:34 Uhr zum Haupteingang des in der Bätznerstraße gelegene Bades. Da die Eingangstür bereits für neue Gäste geschlossen war, nutzten die Zwei die Gelegenheit, als ein Badegast durch die Eingangstür das Bad verließ, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im Anschluss begaben sich die beiden auf die Herrentoilette und versuchten die dortigen Papierhandtücher in Brand zu stecken. Als dies aufgrund der scheren Entflammbarkeit misslang, versuchten sie es mit dem dort aufgestellten Desinfekionsspender. Als auch dieser sich nicht entzündete, verließen die beiden gegen 18:50 Uhr wieder das Bad über den Haupteingang.

Der Polizeiposten Bad Wildbad hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber und Badegäste, sich unter der Rufnummer 07051 161-0 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

