POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Einfamilienhaus

Horb (ots) - Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen in der Oberdorfstraße im Ortsteil Mühringen ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entfachte sich das Feuer gegen 07:53 Uhr in der Küche des Einfamilienhauses. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell am Brandort und konnte das Feuer löschen. ...

mehr