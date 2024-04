Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Wohnhaus in Brand geraten - zwei Personen verletzt

Horb (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen in der Oberdorfstraße im Ortsteil Mühringen ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entfachte sich das Feuer gegen 07:53 Uhr in der Küche des Einfamilienhauses. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell am Brandort und konnte das Feuer löschen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beide Personen wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Antonia Klein, Pressestelle

