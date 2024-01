Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Unbekannte versuchen, Fahrschulen in Hannover-Bemerode zu überfallen

Hannover (ots)

Mehrere, drei bis fünf, bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend, 25.01.2024, versucht, eine Fahrschule in Bemerode auszurauben. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt. Bereits am Vortag hatte sich ein ähnlicher Fall in einer benachbarten Fahrschule ereignet. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten drei Männer gegen 18:40 Uhr die Fahrschule in der Namedorfstraße im hannoverschen Stadtteil Bemerode, während sich zwei weitere Personen vor der Tür der Fahrschule positionierten. Im Vorraum bedrohten die Täter eine 23-jährige Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen. Als sich die 23-Jährige weigerte, flüchteten die Räuber ohne Beute zu Fuß in verschiedene Richtungen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Festnahme der Täter. Die 23-jährige Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt.

Die Mitarbeiterin konnte die Täter nur vage beschreiben. Drei der Gesuchten sind etwa 14 bis 16 Jahre alt und waren zur Tatzeit mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet. Ein Täter ist etwa 1,70 Meter groß und hat sein Gesicht dunkel maskiert. Eine Beschreibung der anderen Männer liegt der Polizei derzeit nicht vor. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Männer bereits einige Minuten vor der Tat vor der Fahrschule aufgehalten haben.

Bereits am Vortag, 24.01.2024, gegen 18:00 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in einer circa 200 Meter entfernten Fahrschule unter Vorhalt eines Messers von der 71-jährigen Angestellten der Fahrschule Geld zu erbeuten. Dies misslang und die Täter flüchteten unerkannt. Sie waren dunkel mit Steppjacken und Jeans bekleidet. In beiden Fällen sprachen die Täter mit Akzent.

Die Ermittler können einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen nicht ausschließen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des versuchten schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/ oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, san

