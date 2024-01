Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Oberricklingen: 54-Jährige bei Auffahrunfall auf der Bundesstraße (B) 3 leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen einem VW Golf und einem Transporter auf der B 3 in Höhe des Landwehrkreisels im hannoverschen Stadtteil Oberricklingen ist am Donnerstagnachmittag, 25.01.2024, eine 54 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 57-jähriger Hannoveraner gegen 15:45 Uhr mit seinem Kleintransporter des Herstellers Ford die B 3 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Alfeld. Vor dem Ford-Fahrer befuhr eine 25-Jährige mit ihrer 54 Jahre alten Beifahrerin in einem VW Golf die gleiche Fahrspur. Kurz hinter dem Landwehrkreisel in Fahrtrichtung Alfeld bremste die Golf-Fahrerin plötzlich ab, sodass der 57-Jährige auf den VW Golf auffuhr. Durch die Kollision wurde die 54-jährige Beifahrerin im VW Golf leicht verletzt.

Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf rund 7.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der B 3 in Richtung Alfeld für circa drei Stunden gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls eingeleitet. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Unfalls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, den Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu kontaktieren. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell