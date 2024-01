Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Auffahrunfall auf dem Messeschnellweg fordert fünf Verletzte

Hannover (ots)

Am Mittwochnachmittag, 24.01.2024, ist ein 29-jähriger Hannoveraner auf dem Messeschnellweg in Höhe des Seelhorster Kreuzes mit seinem VW Golf auf ein Stauende aufgefahren. Dabei ist seine 28-jährige Ehefrau schwer verletzt worden, das gemeinsame Kind blieb unverletzt. Der Familienvater sowie drei weitere Personen aus zwei Pkw, die ebenfalls in den Unfall verwickelt waren, haben leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover ereignete sich der Unfall gegen 13:05 Uhr auf dem Messeschnellweg in Fahrtrichtung Süden. In Höhe des Seelhorster Kreuzes kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau, an dessen Ende auf dem rechten Fahrstreifen der Toyota von zwei 28- und 30-jährigen Frauen aus Salzgitter stand. Der 29-jährige Golf-Fahrer fuhr ungebremst auf den Toyota auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davorstehenden VW Passat eines 50-Jährigen aus Gehrden geschleudert. Die Frauen im Toyota und die Fahrer der beiden VW erlitten leichte Verletzungen.

Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Berufsfeuerwehr Hannover im Einsatz. Bis zum Abschluss aller Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen war der Messeschnellweg in Fahrtrichtung Süden bis etwa 15:30 Uhr gesperrt. Die verunfallten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei diesem unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / mini, rod

