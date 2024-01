Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Audi in Hannover-Misburg

Hannover (ots)

In der Zeit von Dienstag, 23.01.2024, bis Donnerstag, 25.01.2024, ist im hannoverschen Stadtteil Misburg-Nord ein hochwertiger Pkw des Herstellers Audi entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde der Pkw am 23.01.2024 gegen 22:00 Uhr in der Regenwalder Straße abgestellt. In der Zeit zwischen den Abendstunden des 23.01.2024 und dem Vormittag des 25.01.2024 gegen 11:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter den Audi.

Der Pkw des Herstellers Audi, Modell "RS 7 Sportback", ist aus dem Baujahr 2021 und ist in auffällig roter Farbe lackiert. Der Pkw hat schwarze Felgen, einen schwarzen Kühlergrill und schwarze Außenspiegel.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl und/ oder den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer: 0511 109-5555 zu melden. /rod

