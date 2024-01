Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 25.01.2024, sind vier Männer in eine handfeste Auseinandersetzung in der Innenstadt Hannover geraten. Die Männer gingen mit Stühlen aufeinander los und benutzten Reizgas. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte stritten sich gegen 15:30 Uhr vier Männer lautstark in der Georgstraße. Der Streit eskalierte, die Männer schlugen mit Stühlen aufeinander ein und benutzen Reizgas. Der Hintergrund der körperlichen Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, um die Tat aufklären zu können.

Einer der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte eine schlanke Figur. Er trug eine schwarze Jacke, graue Jeans und dunkle Sneaker. Ein weiterer Beteiligter war ebenfalls zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte auch einen Vollbart, eine schlanke Figur und trug eine dunkle Cap. Eine Beschreibung der anderen Männer liegt der Polizei derzeit nicht vor.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820 in Verbindung zu setzen. /san, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell