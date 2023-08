POL-SU: Probefahrt mit Folgen

Troisdorf (ots) - Am Samstagmorgen (19. August) konnten Polizisten in Troisdorf einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Gegen 05:55 Uhr hatte die Polizei eine Meldung über einen Einbruch in eine Firma an der Ölbergstraße erhalten. Ein Zeuge hatte ein eingeschlagenes Fenster am Firmengebäude entdeckt und auch verdächtige Geräusche gehört. Gemeinsam mit einem zweiten Zeugen habe man einen Mann gesehen, der sich ...

