Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 68-Jährige in Parkhaus verstarb laut Obduktion durch den Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Eine 68 Jahre alte Frau ist am Donnerstag, 18.01.2024, in einem Parkhaus im hannoverschen Stadtteil Mitte nachweislich durch den Kontakt mit einem Pkw tödlich verletzt worden. Dies ergab eine Obduktion am 23.01.2024.

Aufgrund des zunächst unklaren Unfallhergangs hatte die Polizei bei der Staatsanwaltschaft Hannover eine Obduktion angeregt. Am 19.01.2024 erging der Obduktionsauftrag durch das Amtsgericht Hannover. Eine biomechanische Unfallrekonstruktion ergab, dass die 68-Jährige aus Seelze die tödlichen Verletzungen nicht durch einen vorausgegangenen Sturz, sondern durch das Erfassen und Mitschleifen durch den Audi A6 eines 84 Jahre alten Mannes erlitten hatte. Der 84-Jährige wurde noch an der Unfallstelle von der Polizei angetroffen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. /nash, ram

Die ursprüngliche Meldung zum Verkehrsunfall finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5695058

