POL-VIE: Einbruch in Gaststätte - Haben Sie Hinweise?

Willich-Neersen (ots) - Am Mittwoch, den 10. April, wurde in ein Einfamilienhaus in der Neustraße in Neersen eingebrochen. Der oder die Unbekannten hebelten im Zeitraum von 13:50 Uhr bis 17:45 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses auf und durchwühlten das gesamte Haus. Die Täter entwendeten einen vierstelligen Geldbetrag und Schmuck. Haben Sie in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie diese ...

