Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240410 Tönisvorst-St. Tönis: 4jähriger Junge wird beim Zusammenstoß mit einem E-Bike verletzt

St. Tönis (ots)

Ein 40-jähriger St. Töniser befuhr mit seinem E-Bike den Weg Rosental in Höhe des dortigen Kindergartens in Richtung Rosentalhalle. Vom Gelände des Kindergartens lief ein 4jähriger Junge aus St. Tönis auf diesen Weg und stieß mit dem vorbeifahrenden E-Bike zusammen. Dadurch stürzte der Junge und trug leichte Verletzungen davon. Nachdem er betreut und durch Ersthelfer versorgt worden war, konnte der Junge in die Obhut der Mutter übergeben und in ein Krankenhaus gebracht werden. /ff (266)

