Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schülerin auf Rad von Auto angefahren - Fahrer/in flüchtet

Kempen (ots)

Gegen 8 Uhr kam es am Dienstagmorgen auf dem Möhlenring in Kempen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen Kempenerin auf dem Rad und einer oder einem Autofahrer/in. Die 14-jährige Schülerin wartete mit weiteren Schülern an der Ampel des Kreuzungsbereichs Ludwig-Jahn-Straße. Bei grün überquerten sie den Möhlenring. Wegen der vielen Kinder fuhr sie nur langsam. Als sie mit dem Vorderrad bereits auf dem geh- und Radweg war touchierte ein Auto ihren Hinterreifen, sodass Sie zu Boden stürzte. Das Auto entfernte sich über die Ludwig-Jahn-Straße. Sie fühlte sich zunächst unverletzt, bemerkte jedoch später Schmerzen. Konkrete Angaben zum Auto oder den Insassen konnte die 14-Jährige nicht machen.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen bzw. den oder die Beteiligte/n des Unfalls. Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (268)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell