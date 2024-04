POL-VIE: 61-Jährige vom WhatsApp-Betrug betroffen - Polizei Viersen rät: seien Sie misstrauisch

Kreis Viersen (ots) - Gleich zwei Garageneinbrüche innerhalb der letzten Tage beschäftigen die Polizei. Einer davon ereignete sich am Samstag, 06. März, gegen 3:45 Uhr. Die Garage gehört zu einem Einfamilienhaus in der Straße Klein-Frehn in Willich-Schiefbahn. Der Eigentümer entdeckte über seine Überwachungskamera eine unbekannte Person mit Sturmhaube. Der ...

mehr