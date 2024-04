POL-VIE: 12-Jähriges Mädchen stürzt nach Unfall mit Fahrrad

Viersen (ots) - Am Freitag, dem 05. April, gegen 18.45 Uhr drang ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohlstraße in Viersen ein. Ein Hausbewohner hörte ein Scheibenklirren und sah daraufhin eine männliche Person im Wohnraum seiner Nachbarin. Der Mann beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Männlich, korpulent, grau-braune Haare, etwa 30 Jahre alt. Er trug eine grün-gräuliche ...

