FW-MG: Patiententransportzug aus Mönchengladbach zur Unterstützung in Düsseldorf

Mönchengladbach - Düsseldorf-Düsseltal, 07.08.2023; 21:45 Uhr, Ahnfeldstraße (ots)

Am späten Montagabend ab 21:45 Uhr unterstützten Kräfte der Hilfsorganisationen und der Feuerwehr aus Mönchengladbach die Einsatzkräfte in Düsseldorf bei notwendig werdenden Evakuierungsmaßnahmen nach dem Fund einer Zehn-Zentner-Weltkriegsbombe im Düsseltal. Ein so genannter Patiententransportzug mit insgesamt 19 Einsatzkräften startete von der Aufstellfläche "Am Borussiapark" als geschlossener Verband in Richtung Düsseldorf und unterstützte dort gemeinsam mit mehreren hundert Einsatzkräften aus NRW den Transport zahlreicher, nicht mobiler Bewohner aus ihren im Evakuierungsradius liegenden Wohnungen. Nach der erfolgreichen Entschärfung der Bombe wurden die Bewohner ab 02:45 Uhr von den vorgeplanten Sammelstellen aus wieder zurück in Ihre Wohnungen transportiert. Die Einsatzkräfte aus Mönchengladbach konnten ihren Einsatz am Dienstagmorgen gegen 05:15 Uhr beenden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes mit vier Rettungswagen und vier Krankentransportwagen, die Einheit Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Leiter Patiententransportzug MG: BOI Thomas Mandrossa

