FW-MG: Verkehrsunfall in der AS Mönchengladbach-Nord

Mönchengladbach-BAB 52, 06.08.2023, 17:27 Uhr, AS Mönchengladbach-Nord FR Düsseldorf (ots)

Am Abend wurde der Leitstelle ein Verkehrsunfall auf der BAB 52 in FR Düsseldorf in der AS Mönchengladbach-Nord gemeldet. Ein Pkw hatte sich in der Ausfahrt gedreht und war in die Leitplanke geschleudert worden. Die Rettungskräfte des Rettungsdienstes führten eine notfallmedizinische Versorgung der Patientin im verunfallten Fahrzeug durch. Anschließend wurde die Patientin behutsam von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug gerettet. Gleichzeitig wurde die Einsatzstelle in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei abgesichert. Es wurde der Brandschutz sichergestellt und die Batterie des deformierten Fahrzeugs abgeklemmt. Die Patientin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Wegen der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen musste die AS MG-Nord zeitweilig gesperrt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

