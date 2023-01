Ulm (ots) - Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem Autoran auf der L280 von Heggbach in Richtung Maselheim. Kurz vor Maselheim kam er wohl alleinbeteiligt nach rechts in den Grünstreifen. Anschließend kippte der Kran um und landete auf dem Dach in der Dürnau. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. ...

