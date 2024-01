Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover Linden-Nord: Unbekannte überfallen 37-Jährigen und flüchten - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 28.01.2024, ist ein 37 Jahre alter Mann von zwei Unbekannten überfallen und verletzt worden. Anschließend flüchteten die Männer ohne Beute. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer wurde der 37-Jährige von zwei unbekannten Männern gegen 03:00 Uhr in der Limmerstraße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Am Küchengarten" in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen versuchte einer der Täter gewaltsam, dem 37-Jährigen einen Ring von seinem Finger zu reißen. Als dies nicht gelang, wurde der Mann von der zweiten Person zu Boden gerissen. Dort traten beide Angreifer gemeinsam auf den 37-Jährigen ein, bis sie von Passanten vertrieben wurden und in unbekannte Richtung flüchteten. Der 37-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Einer der Täter ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Der andere Mann ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,60 Meter groß und ebenfalls schlank. Er trug Ohrringe und eine dunkle Mütze.

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen. Zeugen, insbesondere die oben genannten Passanten, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. / mini, san

