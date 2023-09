Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlägerei vor Diskothek und Randale in der Notaufnahme

Sonneberg (ots)

Am frühen Sonntag Morgen kam es nach vorausgegangener Streitigkeit vor einer Sonneberger Diskothek zu einer Schlägerei, in welche ca. 10 Personen beteiligt waren. Einer der Beteiligten wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. In der dortigen Notaufnahme fing dieser jedoch nun das Randalieren an, wodurch erneut die Polizei hinzugezogen werden musste. Da der stark alkoholisierte 25-jährige Mann sich nicht beruhigen ließ, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und beleidigte diese mehrfach. Der Beleidigungsschwall gegenüber den Beamten endete auch in der Zelle zunächst nicht, bis ihn die Müdigkeit übermannte. Gegen den jungen Mann werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

