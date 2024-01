Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pkw-Fahrer verursacht Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer - Polizei fahndet nach flüchtigem Unfallverursacher

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover fahndet nach einem flüchtigen Unfallfahrer. Dieser soll am Freitag, 26.01.2024, in Hannover-Mitte den Fahrstreifen gewechselt haben, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. In der Folge stürzte ein neben ihm fahrender Kradfahrer und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins Krankenhaus musste. Der Pkw, der den Unfall verursachte, fuhr einfach davon. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein Pkw, vermutlich der Marke Volvo, am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr die Arndtstraße in Richtung Vahrenwalder Straße. Kurz vor dem Abzweig Weidendamm wechselte der Pkw plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Im weiteren Verlauf musste ein 63 Jahre alter Kradfahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Gleichzeitig wich er nach links aus und kollidierte dabei mit der dortigen Bordsteinkante. Im weiteren Verlauf stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Der Pkw, der den Unfall verursachte, bog an der Kreuzung nach links ab und setzte die Fahrt auf dem Weidendamm fort. Die Polizei ermittelt deshalb nun nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Pkw vom Typ Limousine gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

