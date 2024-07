POL-RT: Albstadt (ZAK): Tatverdächtiger nach Geiselnahme in Haft

Reutlingen (ots) - Albstadt (ZAK): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28.06.2024, 08.37 Uhr / (Schwerer Verkehrsunfall in Albstadt-Ebingen) Die 51-jährige Lenkerin des Skoda Fabia, die am 27.06.2024 gegen 16.00 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur kam, ist am Samstag, den 29.06.2024, an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Rückfragen bitte an: Matthias Rilling Polizeipräsidium Reutlingen Telefon: ...

