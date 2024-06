POL-PPRP: Radfahrer nach Unfall bedroht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (27.06.2024), gegen 22:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Karlsbader Straße einen 36-jährigen Autofahrer, da dessen Rücklicht defekt war. Bei der Kontrolle erlangten die Polizeikräfte Hinweise darauf, dass der 36-Jährige alkoholisiert ist und unter Drogeneinfluss steht. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

mehr