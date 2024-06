POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) - Am 26.06.24 kam es in Ludwigshafen zu zwei Taschendiebstählen. Bei dem ersten Fall befand sich der 52 - jährige Geschädigte am Nachmittag des 26.06.2024 (16:00-16:20 Uhr) in der Mundenheimer Straße in einem Supermarkt, als ein bislang unbekannter Täter seinen Geldbeutel aus der Hosentasche entwendete. Des Weiteren befand sich eine 67- jährige Geschädigte zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem ...

