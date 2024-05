Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat erneut angegriffen - Zeugenaufruf

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Am Montag Morgen stellten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau im Rahmen der Streifentätigkeit einen erneuten versuchten Aufbruch des Zigarettenautomaten in der Schwarzburger Straße in Jesuborn fest. Schon im Februar 2024 wurde durch Unbekannte versucht den Automat gewaltsam zu öffnen. Innerhalb eines unbekannten Zeitraumes wurde dies nun abermals versucht und der Automat erneut beschädigt. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum erneuten Aufbruchversuch machen können.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0128844/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell