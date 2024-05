Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe entwenden über 60m Doppelstabmattenzaun

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Der Grundstückseigentümer eines ehemaligen Baumarktes in der Langensalzaer Straße bemerkte am Sonntagabend, dass Teile der Umfriedung seines Grundstückes fehlten. Die Täter lösten zunächst die Befestigungsschrauben von insgesamt 32 Doppelstabmattenelemeten und entwendeten diese anschließend. Laut dem Geschädigten soll sich der Zaun am vergangenen Freitag noch im ordnungsgemäßen Zustand befunden haben, sodass sich die Tatzeit auf das zurückliegende Wochenende eingrenzen lässt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben oder Angaben zum Verbleib der Doppelstabmattenelemente machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0128635/2024 zu melden. (rak)

