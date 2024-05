Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Cabrio-Verdeck beschädigt - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen BMW 2er Cabrio, welcher in der Ilmenauer Ehrenbergstraße geparkt war. Vermutlich mittels einem Messer wurde das Verdeck eingeschnitten, so dass ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand.

Hinweise zur Tathandlung nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0128515/2024 entgegen. (tb)

