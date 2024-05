LPI-GTH: Diebstahl eines Motorrollers - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 18.05.2024, gegen 08:15 Uhr. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW Golf parkte in der Straße "Am Rotberg" aus einer Parklücke aus. Hierbei übersah dieser ein vorbeifahrenden VW Caddy einer 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (Bezugsnummer 0127858/2024) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

