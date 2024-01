Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bohrmaschine entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Beckingsweg;

Tatzeit: zwischen 28.01.2024, 20.00 Uhr, und 29.01.2024, 18.00 Uhr;

Von einer Baustelle hat ein Unbekannter in Borken zwischen Sonntagabend und Montagabend Werkzeug gestohlen. Der Täter erbeutete eine Bohrmaschine der Marke Hilti samt Zubehör. Zu der Tat kam es am Beckingsweg. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 bei der Kripo in Borken melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell