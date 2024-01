POL-BOR: Vreden - Unfallflucht auf Waschstraßengelände

Reken (ots) - Tatort: Reken, Hubertustal; Tatzeit: 28.01.24, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr; Ein Einfamilienhaus an der Straße Hubertustal war am Sonntag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 15 und 19 Uhr machten sie sich sowohl an einem Fenster als auch an der Terrassentür zu schaffen. Vergeblich, Fenster und Tür hielten den Einbruchsversuchen stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken ...

