Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher scheiterten

Reken (ots)

Tatort: Reken, Hubertustal;

Tatzeit: 28.01.24, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr;

Ein Einfamilienhaus an der Straße Hubertustal war am Sonntag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 15 und 19 Uhr machten sie sich sowohl an einem Fenster als auch an der Terrassentür zu schaffen. Vergeblich, Fenster und Tür hielten den Einbruchsversuchen stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Dieser Fall zeigt, wie wichtig und sinnvoll guter technischer Einbruchsschutz ist. Unsere Experten beraten kostenlos und sind unter der Telefonnummer 02861-900-5506 oder -5507 erreichbar. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell